Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Курском

Солдаты ВСУ массово сдаются в плен в Курской области. Группа украинских военнослужащих из 22 человек сложила оружие, сообщили в силовых структурах агентству ТАСС.

О сдаче в плен групп украинских боевиков сообщил также военный журналист и эксперт Борис Рожин. Он опубликовал видео с пленными солдатами ВСУ.

Как пишет военкор в Telegram, кошмар для многих военнослужащих ВСУ начался с момента попадания в ТЦК. И они только ждут часа, когда это все закончится. В то же время, солдаты не уверены, что их не расстреляют при попытке сдаться свои же или старший. Так что самый безопасный способ - сдаться всей позицией без сопротивления.