Идеальная форма: Манул Тимофей зажировался к зиме

Манул Тимофей готов к зиме — символ Московского зоопарка пришел в свою идеальную форму и завершил процесс зажировки. Сейчас "малыш" весит 7,05 кг.

К холодам манул не только заметно округлился и стал более пушистым, у него еще и порыжели бока. Такую форму сотрудники зоопарка назвали идеальной для него.

И если осенью Тимофея активно откармливали, то сейчас он постепенно переходит на зимнюю диету. Вместе с порциями уменьшается и активность манула.

Худеть Тимофей начнет только в феврале, завершится процесс разжировки к июню. Тогда он будет весить чуть меньше 4 кг.