Подросток заступился за младшего брата и получил выстрел в лицо

В Новосибирске подростку, вступившемуся за младшего брата, выстрелили в лицо из сигнального пистолета.

Инцидент произошел 27 ноября на улице Петухова, 101/2. Пострадавший рассказал, что пришел на помощь своему младшему брату. Тот позвонил и рассказал, что неизвестные школьники заставляют его оформить банковскую карту.

Старший брат пришел на разговор, однако злоумышленников это не устроило. Один из подростков достал сигнальный пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. По словам пострадавшего, ему пробили щеку - пришлось наложить пять швов.

Полиция и прокуратура уже начали проверки. Личности фигурантов установлены.