ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ и газохранилищу во Львовской области

ВС России продолжают массированную атаку на объекты инфраструктуры Украины. Сообщается о минимум трех прилетах во Львовской области.

По данным украинских СМИ, удар нанесен по аэродрому Стрый во Львовской области. Этот объект подвергался атаке недавно, 17 ноября.

Телеграм-каналы пишут также об атаке на подземное хранилище газа подо Львовом. Отмечается, что этот объект был обстрелян в мае. Ранее взрывы прогремели в Кропивницком, Одессе, Харькове, Луцке и Ровно. Сообщается о прилетах в Ивано-Франковской области и Киеве. На всей территории страны несколько часов действует воздушная тревога. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в стране введены экстренные отключения света, передает ТАСС.