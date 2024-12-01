Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Последняя рабочая неделя декабря будет шестидневной – с 23 декабря (понедельник) по 28 декабря (суббота). После этого россиян ждут длинные новогодние каникулы, которые продлятся 11 дней – с 29 декабря (воскресенье), по 8 января (среда). Об этих и других изменениях месяца – в подборке ТВЦ.RU.

Окончание срока уплаты налогов

2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ. С 3 декабря на задолженность будут начислять пени - это 0,07% от суммы долга в день. Оплатить налоги можно следующими способами: через сервис ФНС "Заплати налоги", в личном кабинете налогоплательщика, на портале "Госуслуги", через QR-код из налогового уведомления либо в МФЦ, отделении банка или почты.

Билеты на поезда подорожают

С декабря подорожают поездки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования - более чем на 11%. Это связано с тем, что теперь расчет тарифов будет основываться не только на потребительской инфляции, но и на промышленной. На 13,8% вырастут грузовые перевозки.

Биометрия для иностранцев

С 1 декабря стартует эксперимент по сдаче биометрии в пяти аэропортах: столичных "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области. Сдавать ее будут иностранцы и лица без гражданства. Приезжающим в Россию нужно будет предоставить изображение лица и отпечатки пальцев. На каждого гражданина будет сформирован цифровой профиль.

Этот эксперимент не затронет граждан Белоруссии, дипломатов, сотрудников международных организаций и членов их семей.

И еще одно нововведение для мигрантов - с 10 декабря сертификат о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в специальный перечень.

В театр по паспорту

В Москве с декабря билет в театр или на концерт можно будет купить только при предъявлении удостоверения личности: паспорта, водительских прав, пенсионного удостоверения, социальной карты москвича или студенческого билета. Тот же документ следует показать контролеру перед входом на мероприятие. Шаг направлен на исключение случаев, когда кто-то другой использует билет.

Участникам СВО спишут долги по кредитам

С 1 декабря вступает в силу президентский закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до десяти миллионов рублей для участников спецоперации. Мера распространяется на мобилизованных, контрактников (речь идет о тех, кто заключил договор на год и более до 1.12.2024), а также их супругов. Закон также продлевает кредитные каникулы для бойцов СВО и членов их семей.

Кроме того, участников СВО освободят от взыскания исполнительского сбора, который составляет 7% от взысканной суммы либо от стоимости имущества.

Запрет на пропаганду чайлдфри

С 4 декабря вступит в силу закон, запрещающий распространение информации, поддерживающей концепцию чайлдфри (осознанный отказ от деторождения). Штрафы за нарушение составят до пяти миллионов рублей.

Оформление машино-мест в собственность упрощено

Упрощается регистрация права на машино-место в паркинге. Теперь владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие владельцы против, их слишком много и они не знакомы друг с другом. Раньше для этого требовалось согласие всех собственников машино-мест со всего паркинга или решение суда.

После того как человек стал собственником машино-места, его доля в общем паркинге прекращается автоматически. Росреестр сам пересчитает доли оставшихся собственников и уведомит их об этом в течение пяти рабочих дней.

Борьба с отмыванием денег

С 30 декабря в России начинают действовать новые меры по противодействию отмыванию денег. Нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством в этой сфере. Также они будут обязаны сообщать о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

Взыскание неустойки по ДДУ

31 декабря 2024 года заканчивается период, в течение которого дольщики не могут взыскать со строительной компании неустойку за задержку сроков. Текущий мораторий действует с 22 марта 2024 года. По данным источника "Интерфакса", правительство не планирует продлевать его на следующий год.

Право заключенных на свидания

С 20 декабря за находящимися в СИЗО осужденными, привлекаемыми в качестве подозреваемых (обвиняемых), свидетелей или потерпевших, закрепляется право на краткосрочные и длительные свидания. Для этого нужно получить соответствующее письменное разрешение от органа, в производстве которого находится уголовное дело.