Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не считает мудрым решением задействовать в конфликте на Украине силы альянса.

Политика попросили рассказать, рассматривает ли НАТО возможность задействовать войска, если третьи страны продолжат якобы оказывать поддержку России в конфликте.

Рютте отметил, что сейчас ВСУ находятся в невыгодном положении, однако Украина начнет мирные переговоры, если и когда почувствует, что может что-то получить от них, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми отмечал, что в Лондоне "ясно заявляли", что готовы продолжать поддерживать украинцев, особенно в том, что касается подготовки военнослужащих. Однако направлять на Украину своих бойцов Великобритания не собирается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что единства в Европе по поводу отправки войск или наемников из ЧВК на Украину пока нет — над этим размышляют отдельные "горячие головы".