В подмосковном Климовске тушат крупный пожар

В подмосковном Климовске вспыхнул пожар в производственном здании.

По данным МЧС, огнем объяты 1300 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри предприятия. На месте работают более 30 спасателей и семь единиц техники, выехал пожарный поезд.

Возгорание началось в одном из павильонов строительного рынка, сообщает телеканал "360". В здании также расположены склады, пекарня, продуктовые магазины, автозапчасти, участковый пункт полиции и другие организации.

Информации о пострадавших пока нет.