Шойгу объяснил, кого еще защищает "ядерный зонтик" России

"Ядерный зонтик" России, согласно обновленной ядерной доктрине, распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал в четверг, 28 ноября, секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Политик напомнил, что "и в старой доктрине предусматривался этот "зонтик", как вы говорите, в том числе и на наших союзников", а в новом варианте документа речь идет, в первую очередь, о странах ОДКБ. Наряду с этим "имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси".

Шойгу отметил, что обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, странам Запада ее стоит внимательно почитать, а не "выдергивать кусками", сообщает "Интерфакс".

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что ракетные войска стратегического назначения в условиях спецоперации и усиления военной активности НАТО обеспечивают сдерживание крупномасштабной агрессии против России и ее союзников без применения ядерного оружия.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что сама угроза передачи ядерного оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Последствия такого шага, по словам политика, очевидны.

При этом в Кремле подчеркивали, что Россия делает все от нее зависящее, чтобы не допустить ядерного конфликта. Москва рассчитывает на то, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию.