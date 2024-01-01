ЦБ подтвердил планы рассмотреть в декабре повышение ключевой ставки

Банк России будет рассматривать повышение ключевой ставки в декабре, но решение не предопределено. Об этом в четверг, 28 ноября, рассказал советник главы Центробанка Кирилл Тремасов.

По словам представителя регулятора, инфляция по итогам 2024 года стремится к верхней границе прогноза — 8,5%, также не исключено превышение этого показателя.

В таких условиях сохраняется целесообразность продолжения жесткой политики, проводимой Центробанком, и не исключено дальнейшее повышение ключевой ставки.

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, которого цитирует ТАСС, не исключил, что Банк России в декабре может повысить ставку до 23%.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки начнется в 2025 году, если не произойдет каких-либо дополнительных шоков. Она указала на то, что инфляция остается высокой уже четвертый год подряд, а это "заставляет нас действовать решительно, чтобы недуг не стал хроническим".

Нарду с этим Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов, связанных с реализацией бюджетного правила.