Польша выступила против отправки войск НАТО на Украину

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера выступил против отправки войска НАТО на Украину. По его словам, на данном этапе противостояние это было бы неправильным шагом.

Как заявил глава БНБ в эфире радиостанции Radio Zet, альянс должен придерживаться философии оборонительного союза. Кроме того, отправка военных НАТО на Украину негативно сказалась бы на имидже Польши: это могло бы быть воспринято как попытка договориться с Россией о разделе Незалежной.

В то же время, НАТО должна сосредоточиться на продолжении поставок вооружений Киеву и оказании давления на Москву, считает Севера. О том, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов ЧВК на Украину, стало известно 25 ноября. Это связано с возможным отказом США от поддержки Украины после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС.