ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью

Очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. Украинские беспилотные летательные аппараты вновь появились в небе над Курской областью.

Как сообщили в Минобороны России, дежурные средства ПВО засекли цели в период с 09.00 до 09.30 мск. Два дрона ВСУ уничтожены.

Власти региона заранее предупредили граждан об угрозе атаки БПЛА. Губернатор Курской области Алексей Смирнов около 8 часов утра призвал жителей к бдительности и осторожности. Глава региона написал в Telegram, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.