Будущий советник Трампа задумался о временной заморозке конфликта на Украине

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц рассматривает ряд предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказали информированные источники.

Как уточнили собеседники CNN, ожидается, что после смены власти в Белом доме Вашингтон будет продвигать идею скорого прекращения огня, чтобы "временно заморозить конфликт на период проведения переговоров между двумя сторонами".

При этом подчеркивается, что подробности стратегии новой американской администрации в отношении конфликта на Украине пока лишь прорабатываются, детального плана на сегодняшний день у нее нет.

Ранее источники уверяли, будто российский лидер Владимир Путин готов обсуждать прекращение огня с избранным президентом США Дональдом Трампом без территориальных уступок Украине. Однако Москва этого не подтверждала.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что уходящая администрация Джо Байдена предпочитает идти дальше по пути усугубления конфликта, хотя это "достаточно безрассудная эскалация".