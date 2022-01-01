В Крыму сочли заявление Ермака о переговорах пустозвонством

Руководитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал пустозвонством озвученные главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала переговоров с Россией.

Ермак заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине возможны только при условии возвращения границ к состоянию до начала российской специальной военной операции — по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Смирнов подчеркнул, что в сложившейся ситуации мнение Киева никого не интересует, а будущее Украины будет зависеть от геополитических изменений, которые происходят в мире и в которых Россия играет ключевую роль, сообщает РИА Новости.

Тем временем воюющий на красноармейском направлении солдат ВСУ заявил западным СМИ, что "война с Россией зашла в тупик", закончить ее можно только с помощью переговоров. Для ВСУ на передовой воцарился настоящий кошмар, причем украинские военные чувствуют себя брошенными.

При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что вопрос возобновления российско-украинских переговоров для дипломатического урегулирования конфликта находится не в компетенции главы киевского режима Владимира Зеленского. Решать его будут западные хозяева украинских властей.