Славянск-на-Кубани частично эвакуируют после атаки БПЛА

Часть жителей Славянска-на-Кубани (Краснодарский край) эвакуируют для ликвидации последствий атаки ВСУ.

Временно перекрыта улица Пролетарская от Комсомольской до Больничной. Также закрыт выезд на улицу Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная с обеих сторон. Всех эвакуированных разместят в пунктах временного размещения.

"По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию", - сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в своем Telegram-канале.

После оценки ущерба жителям выплатят финансовую помощь.

28 ноября Славянский и Красноармейский районы Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Повреждены дома и автомобили, пострадавших нет.