На Украине допустили поход ВСУ против Зеленского

Степень недовольства в украинской армии растет. Военные осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик, выйти из которого можно лишь с помощью переговоров. Когда недовольство в украинской армии достигнет критической отметки, командиры могут выступить против президента Украины Владимира Зеленского, сняться с позиций и пойти военным маршем на Киев. Такого развития события не исключает участник международного общественного движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Как сказал Олейник в беседе с "Абзацем", скоро некоторые подразделения, понимая, что надо спасать уже не Украину и не Зеленского, а собственные жизни, могут отказаться выполнять приказы. Они пойдут на Киев, понимая, что главный их враг там.

Экс-депутат считает, что командиры, принявшие такое решение, могут иметь политическую перспективу. Военные в глазах населения могут стать защитниками. Однако удержать власть без финансов невозможно – тут понадобится поддержка спецслужб Запада. А возглавить переворот может экс-главком ВСУ Валерий Залужный.