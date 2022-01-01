У Макаревича* насчитали в России десятки объектов недвижимости

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* может быть владельцем порядка 70 объектов недвижимости на территории России.

Их насчиталось почти 70, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

"Как можно давать человеку возможность в России зарабатывать деньги, если в странах НАТО он дискредитирует курс нашей страны, нашего президента и вообще все, что связано с СВО", - сообщил он в беседе с NEWS.ru.

Бородин высказал мнение, что у иноагентов все в России должно быть парализовано.

Андрей Макаревич* был признан иностранным агентом решением Министерства юстиции России в сентябре 2022 года. Артист неоднократно высказывался против российской специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию, порочащую власти и армию России.

При этом Макаревич* постоянно проживает в Израиле и периодически дает концерты в недружественных России странах. Артист считает, что внесение в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство.

*Признан в России иностранным агентом.