Путин: Солидарность россиян позволяет достойно отвечать на любые вызовы

Именно солидарность граждан, а также общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяет нам достойно отвечать на любые вызовы. Такое заявление сделал в четверг, 28 ноября, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства направил обращение к участникам XXVI Всемирного русского народного собора "Русский мир: внешние и внутренние вызовы". В нем он подчеркнул, что солидарность россиян помогает "уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей, обретать новых друзей и единомышленников".

Владимир Путин заявил, что мировоззренческая основа русского мира с его открытостью, неизменным уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете. Все больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократического, многополярного мироустройства, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия уверенно смотрит вперед, ее народ един и велик. Наша страна проходит трудный, рубежный период, однако она станет еще сильнее, заверил президент.

Также глава государства отмечал, что бойцы на передовой знают, что с ними — вся страна. Президент призвал органы власти и в дальнейшем делать все, чтобы поддержать участников специальной военной операции и семьи военнослужащих.