Советник Путина объяснил, почему Нобелевскую премию нужно заменить

Нобелевская премия давно и безнадежно ангажирована Соединенными Штатами, а потому нужна альтернатива. Такое заявление сделал в четверг 28 ноября, советник президента России, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.

Как отметил советник российского лидера, по результатам Нобелевских недель может создаться ощущение, что весь мировой научный потенциал сосредоточен в США, но это не так.

Пришло время, когда России сообща с партнерами надо подумать о достойной альтернативе Нобелевской премии — возможно, в рамках БРИКС, на базе негосударственных форм сотрудничества. Кобяков отметил, что "это обсуждается уже".

Он также заявил, что вся западная система оценки работы ученых управляется тамошними спецслужбами, а потому России необходим собственный подход в этой области, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что ограничения в мировой науке сегодня вводят люди "неакадемического ума", а пытаться запретить общение ученых нелепо. Россия, подчеркнул президент, всегда открыта к партнерству в науке для всех желающих ученых.

При этом неоднократно подчеркивалась важность активизации научной работы в различных областях для обеспечения технологического суверенитета страны. Глава государства Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии научно-технологического развития России.