ВС России нанесли удары по украинским аэродромам

Инфраструктура военных аэродромов ВСУ стала целью ударов армии России. Как сообщили в Минобороны, поражение нанесли авиация, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

По данным военного ведомства, удары нанесены также по скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета "Нептун" и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее стало известно, что утром 28 ноября российские войска нанесли массированный удар по украинской энергетике. ВС России выпустили около ста ракет по инфраструктуре, после чего по всей Украине начали экстренно отключать свет.