На крыше Дома геологов восстановили скульптурную композицию

О том, как сейчас выглядит скульптурная композиция "Наука и труд" на крыше Дома геологов, люди могут только догадываться. Пока вместо неё видно лишь тканевое полотно с изображением четырех фигур в натуральную величину.

На крыше дома вокруг каждой из скульптур появился целый многоуровневый лабиринт из строительных лесов. И это неслучайно - фигуры в несколько раз больше и выше человека. Совсем скоро всю эту сложную конструкцию разберут, и жители столицы увидят обновленные скульптуры, которые скрываются за баннером.

Все работы здесь уже официально завершены, поэтому теперь реставраторам остается лишь вспоминать, как они возвращали исторический облик скульптурной композиции.

"Мы произвели расчистки и промывки поверхностей скульптур от различного рода загрязнений, провели укрепление поверхности, заделали все трещины, догипсовали утраты, далее мы отформовали скульптуры, отлили копии, доработали эти копии. И окончательный этап - это отливка скульптур и сборка их по месту", - рассказал Илья Стадник, руководитель проекта ООО РМ "Наследие".

Скульптуры не восстанавливали семьдесят лет, то есть с момента создания. А потому уже в начале двухтысячных они оказались в плачевном состоянии и начали разрушаться. Среди всех четырех фигур больше всего пострадала эта девушка - она потеряла правую руку. Какой формы и размеров была конечность и в каком положении находилась, сказать к началу реставрации никто не мог. И главный вопрос - что же на самом деле она держала в руке. Разобраться со всеми трудностями помог сын автора скульптур Юрия Орехова. Он обнаружил личный архив отца.

"Мы перебирали очень много материала, а оказалось, что фотографии этих работ уже были оформлены и находились в папке, куда мы не залезали. То есть вот женщина, которая, наверное, собирает урожай. Мы видим, что в руке находится плод. Предположительно, это свекла. И благодаря этой фотографии мы смогли восстановить руку", - рассказал Григорий Орехов.

Вернуть утраченную часть фигуры удалось благодаря методу прямого копирования. Он позволил отреставрировать скульптуру без ущерба исторической достоверности.

Сохранить композицию было важно, ведь это первая работа прославленного советского скульптора Юрия Орехова. Она выполнена сразу после окончания университета. А ещё "Наука и труд" - символ Дома геологов, который был построен по заказу Министерства геологии РСФСР.

"Дома строят свои собственные министерства для своих сотрудников и, естественно, каждый будет подчеркивать через скульптуру, как на нашем доме, либо через какие-то дополнительные декоративные элементы, в чем суть этого дома", - отметила Ирина Вишневская, экскурсовод-краевед.

И сегодня Дом геологов, как и скульптурная композиция, признаны объектами культурного наследия Москвы. А это значит, что теперь за их состоянием будут следить с особым вниманием.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"