В Парке Горького и парке Сокольники готовятся к открытию катков

16 тысяч метров идеального покрытия точно оценят те, кто придёт в эту пятницу в Парк Горького. Сейчас намораживают лёд на аллеях, ставят павильоны для проката. Уже готовы бортики, а в чаше знаменитого фонтана установлен арт-объект. Впрочем, одним катком в парке не ограничатся.

"Но кроме основного катка, также будут работать хоккейная коробка, где на свежем воздухе будут проходить дружеские матчи и мастер-классы по фигурному катанию", - рассказала Вероника Алфимова, начальник пресс-службы Парка Горького.

Готовятся к открытию и в парке Сокольники. Пункты проката, раздевалки, необходимое оборудование уже готовы. Сейчас на ледяном маршруте площадью 5 тысяч метров наводят последний лоск.

"Каток оснащён силовой плитой, в отличие от других технологий, хладагент у нас располагается под землей, каток хорошо держит низкие температуры, поэтому мы можем работать до температуры +8 градусов", - отметил заместитель директора Парка Сокольники Алексей Елхов.