В Москве задержали экс-проректора РУДН Анжелу Должикову

Экс-проректор РУДН Анжела Должикова задержана по подозрению в хищении одного миллиона бюджетных средств.

По предварительным данным, 55-летняя бывший проректор обеспечила подписание соглашения с Минпросвещения на получение гранта. После получения денег вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В полиции выяснили, что на счета контрагентов было переведено более одного миллиона рублей, но на самом деле работы выполнялись сотрудниками вуза, которые были в подчинении у подозреваемой.

"А бюджетные средства были обналичены и похищены", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

В сентябре сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, которая за деньги организовывала въезд африканцев в страны Евросоюза через Россию. Организатором оказался нигериец, который работает преподавателем в академии РУДН.