Раскрыта причина массового отравления в красноярской школе

Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в школе №76 в Красноярске.

и у пяти сотрудников пищеблока обнаружили золотистый стафилококк. Повара не соблюдали правила личной гигиены и технологию приготовления блюд. Например, макароны с сыром следует запекать в духовке при температуре 130°С до золотистой корочки в течение 20-30 минут, но на деле их запекали семь минут до расплавления сыра.

"Заражения могло и не произойти, ведь при длительных высоких температурах стафилококк погибает, а термоустойчивый токсин разрушается", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В период с 19 по 21 ноября к медикам обратились 43 школьника.

Золотистый стафилококк - вид бактерии. В обычных условиях бактерия не причиняет вреда, но становится опасной при снижении иммунитета, после операций и травм.

В конце ноября в двух школах Красноярского края - №76 в Красноярске и №15 в Канске – произошло массовое отравление школьников. У пострадавших в первом случае диагностировали ротавирусную инфекцию, во втором - острую кишечную инфекцию неясной этиологии. Возбуждены уголовные дела.