Россия побеждает в вооруженном конфликте на Украине. Об этом заявил в четверг, 28 ноября, глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

Как отметил политик в эфире Radio Zet, нет сомнений в том, что инициатива принадлежит российской стороне, успехи — тоже у российской стороны.

Севера заявил, что "если мы определяем войну исключительно как площадь занятой территории, то, без всяких сомнений, Россия выигрывает эту войну".

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что победить Россию, несмотря на все усилия западных спонсоров киевского режима, все равно не выйдет — это становится очевидно всем здравомыслящим людям.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что солидарность граждан, а также общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяет нам достойно отвечать на любые вызовы и добиваться намеченных целей.