Призыв о снижении возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла при задержках поставок оружия. Такое заявление сделал советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

По словам чиновника, которые приводит РБК, "бессмысленно призывать Украину снизить возраст мобилизации, предположительно для того, чтобы призвать больше людей".

Литвин сослался на то, что "ранее объявленное оборудование не поступает вовремя", а "из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат".

Украинский министр обороны Рустем Умеров ранее признал, что киевский режим обсуждает с Соединенными Штатами снижение возраста мобилизации. При этом он заверил, что американские партнеры не давят на киевский режим, а всего лишь "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".

Тем временем главком ВСУ Александр Сырский распорядился создать подразделения по набору военных при каждой бригаде украинской армии. Это означает, что они смогут в обход ТЦК (аналог военкомата) набирать добровольцев.