Парламент Грузии утвердил кабинет министров во главе с Кобахидзе

Грузинский парламент утвердил состав нового кабинета министров. Депутаты проголосовали за выражение доверия новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

За доверие правительству и программе премьера на ближайшие четыре года проголосовали 84 депутата. Голосов против не было. Заседание транслировали на сайте парламента.

Как передает ТАСС, в заседании участвовали только представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Оппозиция в заседаниях не участвует. Она не признает результатов парламентских выборов и продолжает призывать граждан к акциям протеста.