Путин раскрыл подробности массированного удара по Украине

Россия минувшей ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА по территории Украины. Об этом рассказал Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Казахстане. По его словам, поражено 17 целей.

Ночной удар стал ответом на непрекращающиеся удары со стороны ВСУ по территории России, подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что Москва неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт.

Путин также сообщил России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить. Также президент затронул тему российского вооружения. По его словам, модификации "Искандера" являются российскими аналогами всех трех модификаций ATACMS, а по дальности даже превосходят их.

Кроме того, российские гиперзвуковые комплексы не имеют аналогов в мире, их производство наращивается. По словам Путина, Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, и на четверть нарастит производство. Также президент отметил, что у России могут появиться и другие новые ракетные комплексы.