Украина получила от Нидерландов три установки ЗРК Patriot

Три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot поставили на Украину Нидерланды. Как заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, украинцам из-за разрушительных воздушных налетов предстоит суровая зима.

Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, к настоящему моменту составляет примерно 3,76 миллиарда евро. Киев получил, в частности, 60 танков Т-72. Вместе с Данией и Германией Нидерланды отправили на Украину около 100 танков Leopard 1, 14 отремонтированных танков Leopard 2. Также передано два зенитно-ракетных комплекса Patriot и более 500 дронов, передает РИА Новости.

Кроме того, в начале октября Брекелманс подтвердил, что Киеву поставили первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. В то же время, в ВС страны считают, что отправка истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла - у страны больше систем, чем пилотов.