Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения новейшим российским ракетным комплексом средней дальности "Орешник". Об этом в четверг, 28 ноября, рассказал президент России Владимир Путин.

Российский лидер подтвердил, что в настоящее время Генштаб ВС России и Министерство обороны России занимаются подбором целей для поражения "Орешником" на территории Украины. Наша армия располагает несколькими готовыми к применению системами такого типа.

В этом контексте Владимир Путин напомнил, что киевский режим уже не раз пытался атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Первый удар "Орешника", нанесенный 21 ноября по заводу "Южмаш" в Днепре (Днепропетровск), стал ответом на удары ВСУ западным оружием по Курской и Брянской областям.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что необходимы более сильные средства, чтобы нашу точку зрения услышали. Так он прокомментировал боевое испытание российскими военными "Орешника", назвав это четким сигналом Западу.