Путин сообщил о попытках Киева ударить по Москве и Санкт-Петербургу

Украинская армия неоднократно пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Казахстане.

"Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются", - сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что ситуацию на поле боя не изменят никакие поставки оружия Киеву. Все западные ракеты имеют более дальнобойные и сильные аналоги в ВС России.

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