Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Ваши финансовые дела идут на лад: появится понимание, как больше зарабатывать или меньше тратить. Те, у кого есть кредиты, смогут побыстрее их погасить.

Тельцы

Не отказывайтесь от встреч с друзьями в эту пятницу. Главное, выбирайте тихое место, где можно поговорить, и помните, что поддержка должна быть взаимной.

Близнецы

Достойное завершение ноября: вы почувствуете, что ваш организм наконец перестроился и зима больше не кажется дискомфортной. Продолжайте заботиться о себе!

Раки

У вас сегодня будет возможность позаниматься творчеством или любимыми делами. Этот довольно обычный день готов принести вам умиротворение.

Львы

Вы наведете порядок дома – в прямом смысле или в переносном. В последние дни ноября вы подберете ключик ко всем проблемам, которые вас расстраивали.

Девы

Сегодня лучше не спешить и выйти из дома пораньше. Звезды настроены на спокойствие и размеренность, двигайтесь в этом ритме вместе с миром.

Весы

Вы будете подсчитывать доходы или размышлять о том, как их увеличить. Сегодня активен Сатурн, а это значит, нужно больше думать о том, как сохранить то, что есть.

Скорпионы

Луна в вашем знаке в гармоничных отношения с Сатурном, а вы – с теми, кто старше вас. Перенимайте у них опыт, наблюдайте, просите советов.

Стрельцы

Представители этого знака могут сегодня испытывать легкую грусть или необоснованную тревогу. Это всего лишь влияние звезд – не ищите проблемы там, где их нет!

Козероги

Вы не особо настроены на общение, так что социальная активность может даваться тяжело. Зато в выходные вы можете вдоволь побыть наедине с собой.

Водолеи

Вы будете считать часы до конца рабочего дня, потому что устали. Вам на пользу хорошая встряска: спорт, прогулка, игры с детьми. Не поленитесь сделать это.

Рыбы

У представителей этого знака возможны сложности с учебой сегодня, особенно если вы занимаетесь в первой половине дня. В выходные постарайтесь хорошенько выспаться – станет легче!