Собянин: Уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Найти разработчика, провести необходимые испытания или организовать серийное производство поможет уникальный цифровой сервис "Техномаркет", который заработал в столице. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, это проект Московского инновационного кластера.

Схема работы простая. Заказчик размещает запрос на платформе, после чего заявка направляется конкретному исполнителю или публикуется на бирже заказов.

К "Техномаркету" уже присоединились свыше 650 организаций, среди которых - ведущие научные учреждения и университеты, а также различные компании и производственные площадки.