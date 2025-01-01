Нынешние "киевские главари" полностью нелегитимны, они узурпаторы власти. Такое заявление сделал в четверг, 28 ноября, президент России Владимир Путин.

Политик поинтересовался, "за что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры" — неужели "за бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве", хотя уже не имеет легитимной силы.

Путин также подчеркнул, что исполнители приказов киевского режима становятся соучастниками преступлений, сообщает ТАСС.

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек еще в мае, но он запрещает проводить новые выборы главы государства, оправдываясь конституцией. Политик заявил, что те, кто хотят этих выборов, в действительности желают "политических споров в окопах, как в телестудиях", но для Украины это якобы губительно.

При этом источники утверждают, что если выборы президента Украины состоятся в 2025 году, Зеленский с треском провалится. Наиболее вероятным победителем выборов называют экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.