Путин описал результат массированного применения "Орешника"

Владимир Путин оценил итог массированного применения "Орешника". По словам президента России, это сопоставимо с мощью ядерного удара.

Путин отметил, что высказанное им сравнение двух типов вооружений основывается на оценках военных и технических специалистов. Глава государства уточнил: это верно в случае массированного, группового применения ракет гроздью, в одном ударе. Российский лидер при этом подчеркнул, что "Орешник" не является оружием массового поражения.

Выступая на саммите ОДКБ в Астане, российский президент анонсировал серийное производство "Орешника". Путин также подчеркнул, что средства поражения противника в Москве будут выбирать, исходя из возникающих угроз, передает ТАСС.