Путин заявил о начале серийного производства "Орешника"

Новейшая ракетная система средней дальности "Орешник" уже запущена в серийное производство. Такое заявление сделал в четверг, 28 ноября, президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства, серийное производство "Орешника" началось. При этом подробности он не привел, но отметил, что в распоряжении российской армии уже есть несколько готовых систем такого типа, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что Россия располагает супероружием и готова использовать его для ощутимого и неотвратимого ответа, хотя не мы нагнетаем эскалацию, а лишь реагируем на действия Запада.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что наша страна сама обеспечивает себя всеми необходимыми вооружениями в количествах, превосходящих текущие потребности российской армии.