Путин рассказал, что главное для победы

Для победы России в украинском конфликте самый главный аспект — наличие мотивации и внутренняя готовность к борьбе. Такое заявление сделал в четверг, 28 ноября, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул политик, даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя.

В конечном итоге все зависит от солдата, хотя для победы необходимы и техника, и боевой комплект — но мотивация и внутренняя готовность к борьбе и даже самопожертвованию во имя Отечества являются ключевыми факторами победы, цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что успешное завершение специальной военной операции является главным условием для реализации планов долгосрочного развития России.

Также глава государства отмечал, что именно солидарность граждан, а также общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяет нам достойно отвечать на любые вызовы.