Путин назначил Максима Жука прокурором Москвы

Президент России Владимир Путин подписал указ "О назначении на должность в органах прокуратуры". Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В соответствии с документом, прокурором Москвы на пятилетний срок назначен Максим Жук. На портале генпрокуратуры России сказано, что Жук с 30 января 2024 года занимал должность прокурора Тверской области. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и ведомственными наградами.

Прокурором Тверской области вместо Жука назначен Павел Хлебкович. В указе также сказано, что прокурором Хабаровского края назначен Виталий Степанов, Ярославской области – Климент Юрздицкий. Пост столичного прокурора с сентября 2019 года занимал Денис Попов.