Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Украинская армия потеряла за сутки в курском приграничье более 250 военнослужащих.

Один сдался в плен, сообщили в Минобороны России. Также за сутки уничтожены 13 единиц вражеской техники.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 36260 военных и более 3,2 тысячи единиц техники.

Российские бойцы продолжают идти к достижению целей спецоперации, отметили в оборонном ведомстве.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.