В Вологде ограничили продажу алкоголя двумя часами в день

Продажа алкоголя в Вологодской области будет ограничена с 8 до 12 часов и с 14 до 23 часов. Решение местных депутатов вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать с понедельника по пятницу.

Новые правила не коснутся ресторанов и объектов общепита в театрах и гостиницах. Остальным барам и кафе будет необходимо наличие лицензии, не менее 40 посадочных мест в зале, обслуживание посетителей официантами. При таких условиях они смогут торговать алкоголем с 8 до 23 часов.

Торговым объектам, которые расположены в помещениях многоквартирных домов, также запрещается продажа алкоголя с 8 до 12 часов и с 14 до 23 часов с понедельника по пятницу. А на новогодние праздники будет действовать федеральный запрет на продажу алкоголя с 23 до 8 часов, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что власти Вологодской области обсуждали с населением инициативу об ограничении продажи алкоголя по будням.