Путин утвердил перечень KPI для губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей эффективности работы глав и исполнительных органов власти регионов (KPI).

KPI (Key Performance Indicators) — это ключевые показатели эффективности или деятельности. Их используют для оценки результатов работы, например, в бизнесе.

В списке, утвержденном президентским указом, значится 21 пункт. В перечне, в частности, указано доверие к власти, демографические показатели, удовлетворенность участников спецоперации мерами поддержки, условия воспитания патриотического настроя, количество волонтеров, состояние экологии, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что правительство России начинает новую волну оптимизации государственной службы. Это продолжение реформы, в рамках которой были сокращены на 10% центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году.

При этом летом президент проиндексировал оклады за чин у государственных служащих и дипломатов. Наряду с этим были пересчитаны оклады госслужащих без классных чинов.