Скворцова допустила, что вскоре молодыми будут считать людей до 60 лет

Молодыми в скором времени, возможно, будут считаться люди до 60 лет, учитывая увеличение продолжительности жизни. Такое мнение высказала в четверг, 28 ноября, руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

Как напомнила глава ФМБА, если брать возрастную градацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), то "молодой человек — до 45 лет, я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60, это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды", сообщает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как сохранить здоровье. Он подчеркивал, что физические нагрузки позитивно влияют на организм человека — их можно считать "универсальной таблеткой", которая прекрасно сказывается на 35 тысячах биохимических процессов.

Российский лидер Владимир Путин не раз указывал на необходимость пропаганды здорового образа жизни и развития инфраструктуры для занятий спортом воспитания интереса к культуре.