Певцу Андрею Губину стало хуже

Андрей Губин вдруг ушел в тень, когда был на пике успеха и популярности. Оказалось, у артиста начались страшные боли в лице, певцу даже пришлось оставить работу и заняться здоровьем. Как впоследствии рассказывал сам исполнитель, он перебрал множество вариантов лечения, но все они оказались бессильны. Губин назвал диагноз: левосторонняя прозопалгия.

Сейчас стало известно, что артисту стало хуже. По словам певца, у него постоянно болит лицо и тело, поэтому и речи нет о возвращении на сцену. Из-за проблем со здоровьем Андрей Губин даже был вынужден отказаться от нескольких заманчивых предложений выступить на заказниках. Однако певцу продолжают поступать запросы выступить на корпоративах, поздравить с Новым годом и исполнить свои хиты, передает телеграм-канал Mash.

Отметим, что летом Андрей Губин сенсационно появился на фестивале Игоря Крутого "Новая волна" в Сочи. Правда, петь не стал, зато присутствовал на вечере-бенефисе, который был организован в его честь. Хиты Андрея Губина исполнили другие знаменитые российские артисты. Позднее появилась информация, что Игорь Крутой и Андрей Губин запланировали начать сотрудничать, однако пока из-за проблем артиста со здоровьем это вряд ли реализуется в ближайшее время.