Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении на саммите ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) армянской стороны характеризует саму ОДКБ .

Белорусский лидер отметил, что из-за отсутствия представителей Армении честь выступать первым выпала ему, выразив мнение, что "это, кстати, характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию", сообщает БелТА.

Ранее глава армянского кабмина Никол Пашинян объяснил свое заявление о возможности выхода Армении из ОДКБ высказываниями Лукашенко о том, что он "участвовал в подготовке войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".

Ереван объявил о приостановке работы в ОДКБ, объяснив это тем, что организация "не среагировала должным образом" на военную агрессию против суверенной территории государства. Однако министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заверил, что с Россией по-прежнему "мы связаны крепкими экономическими узами".