В Роскосмосе объяснили перенос полетов космонавтов на Луну

Реализация российской программы пилотируемых полетов космонавтов на Луну откладывается. Об этом в четверг, 28 ноября, на Конгрессе молодых ученых рассказал советник генерального директора "Роскосмоса" Олег Горшков.

Руководитель госкорпорации Юрий Борисов ранее заявлял, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.

Однако Горшков пояснил, что "сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса", сообщает "Интерфакс".

Ранее Борисов рассказал об обсуждении с китайскими коллегами проекта размещения на Луне ядерной энергетической установки. Он подчеркнул, что "это достаточно сложный процесс, но мы за него беремся" и скоро "перейдем к практической реализации".

При этом руководитель "Роскосмоса" подтвердил высадку американцев на Луну. Борисов рассказал, что грунт, который американцы добыли во время программы Apollo в 1960-1970-х годах, действительно оказался лунным — в этом удостоверились специалисты в СССР, которым Соединенные Штаты передали часть грунта.