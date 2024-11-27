Сирийские террористы атаковали провинции Алеппо и Идлиб

Масштабную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб начали сирийские вооруженные террористические группировки. Армия Сирия сообщила, что ведет борьбу с боевиками, они несут потери. Тем не менее, в ходе наступления боевикам удалось захватить несколько населенных пунктов, включая стратегически важные города.

По данным CNN, боевики захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные Урм-ас-Сугра и Анджара. Захвачена также крупнейшая база сирийской армии на западе Алеппо. В рядах боевиков - члены запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

Наступление боевиков затронуло не менее десяти районов. Повстанцы продвинулись почти на 10 километров от окраины Алеппо. Жертвами боев стали 132 человека, передает Reuters.

*Запрещенная в России террористическая группировка