"Голод одолевает": Житель Суджи написал прощальную записку в паспорте

Возвращенный с Украины пенсионер из курской Суджи написал в паспорте прощальное письмо сестре.

70-летний Валерий проживал в Суджи с бывшей женой, его должны были вывезти на автомобиле вместе с другими беженцами, но этого по каким-то причинам не произошло. В сентябре практически слепой мужчина с больными ногами решил покинуть город самостоятельно. По пути его захватили украинские солдаты, связали и бросили в яму, пишет RT.

После допроса пенсионера поместили в здание местной школы-интерната. Условия были невыносимые: помещение не отапливалось, кормили плохо. Тогда Валерий согласился, что его вывезут в Сумы.

"Я понимал, что в Сумах меня могут убить, но выдерживать холод я уже больше не могу", - передала его слова племянница.

Валерий боялся, что информация о нем потеряется и решил написать прощальное письмо сестре на страницах паспорта.

"Света, прости, если сможешь, но я уже в сухомятку не могу, голод одолевает, а начнутся морозы - вообще привет наступит. Привет всему твоему семейству и пусть простят, если что не так. Прощайте, мои дорогие родственники. Ухожу к маме", - написал мужчина.

22 ноября вместе с другими россиянами Валерия вывезли на родину из Сумской области. Сейчас он находится в пункте временного размещения в Суджи. Ему выдали новый российский паспорт.