В Германии взлетели цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию в Германии резко возросли. Причиной стал спад генерации на ветровых электростанциях, сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты прогнозируют, что ослабление ветров приведет к падению генерации примерно до пяти гигаватт - с пика в 46,6 гигаватт. Пониженная выработка электроэнергии продлится до начала декабря. Это вынуждает Берлин зависть от "неэкологичных" угля, нефти и газа.

По данным агентства, цена на электроэнергию в Германии на сутки вперед выросла на 49% - до 144,25 евро за мегаватт-час. В результате рентабельность сжигания угля - самого грязного ископаемого топлива - по сравнению с газом выросла до самого высокого с сентября уровня.