Собянин рассказал о мероприятиях молодежного проекта "Город героев Москва"

Молодежный проект "Город Героев Москва" проведет мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. С 2 по 9 декабря молодых москвичей приглашают написать исторический диктант о Битве за Москву. Кроме того, состоится финал турнира исторической игры. Также пройдет показ фильма о полководцах и о сохранении исторической памяти в семьях. В столичных вузах запланированы встречи с Героями России. А в праздничный день — 9 декабря — молодежь совместно с военными, участниками СВО и ветеранами почтят память защитников Родины, развернув Знамя Победы.

Отметим, что в Москве более 150 улиц названы в честь Героев Отечества. Так, в Сокольниках в 1960 году появилась улица Гастелло, названная в честь военного летчика, Героя Советского Союза. В первые дни Великой Отечественной войны он направил свой горящий самолёт на механизированную колонну врага.

Многие названия были присвоены в послевоенные годы, но и сегодня в столице увековечивают память выдающихся личностей. Так, в поселении Филимонковском есть улица в честь пожарного, Героя России Чернышёва, который погиб, спасая людей в горящем бизнес-центре.