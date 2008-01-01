СВО, НАТО, Трамп и курс рубля: главное из пресс-конференции Путина в Казахстане

По итогам саммита ОДКБ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Все гадают - на какие шаги пойдут Запад и Россия дальше, после новых ударов высокоточными ракетами по нашему приграничью.

Здесь и далее - высказывания президента России.

Есть ли риски при ударах по российской территории, я об этом тоже говорил многократно. Конечно, есть. Потому что это означает вовлечение западных стран впрямую. Вовлечение в вооруженный конфликт. Ну а как же? Если их специалисты полетное задание закладывают.

Ракеты, которыми нанесли удары по Брянской и Курской областям, киевский режим не может использовать без участия западных специалистов. Слишком сложные и даже секретные технологии применяются и в американской ATACMS, запускаемой с земли, и в британской Storm Shadow воздушного базирования. У России такое оружие тоже есть. Аналог ATACMS - наш "Искандер", который имеет еще и большую дальность. На Storm Shadow похожа наша крылатая ракета Х-101. И в отличие от британских, французских и даже немецких образцов, пролететь до цели она может более пяти тысяч километров.

Путин на заседании ОДКБ в узком составе подробно проинформировал коллег о текущей ситуации в зоне СВО, сравнил президент и запасы вооружений Запада и России.

Что касается производства соответствующих ракетных систем. В России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. И в следующем году это производство будет увелчиено еще на 25-30 процентов.

А значит, на каждую западную ракету противник получит десять ракет в ответ.

Сегодня они получили ответ. На протяжении двух суток наши Вооруженные силы наносили ответный удар. А сегодня он был достаточно комплексным: 90 ракет было использовано в ударе.

И не стоит забывать о том, что Россия применяет в боевых условиях новейшие гиперзвуковые системы - такие, как "Кинжал" и "Циркон".

Их производство также наращивается. Идет полным ходом. В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таком случае говорят – клиент, безусловно, будет доволен.

Кадры применения новейшей российской ракетной системы "Орешник" в неядерном исполнении, которой поразили крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, поразили весь мир. С неба падает несколько огненных молний. Каждая - это самонаводящийся боевой блок, который летит со скоростью десять махов, это три километра в секунду. Температура поражающих элементов "Орешника" достигает четырёх тысяч градусов Цельсия, что близко к температуре поверхности Солнца. Вот что Путин сказал на заседании ОДКБ.

В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу гроздью, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия.

Мощь нового оружия впечатлила и журналистов.

Кинетический удар. Мощный удар. Это как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты падали и какие были последствия. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы озера образовывались, правда? Тунгусский метеорит к чему привёл? Известно ведь. Так же и здесь. И поражение очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4 этажей вниз. Причем не только этажей. Это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная.

На саммите президент заявил, что у России "Орешники" в запасе еще есть. Началось их серийное производство.

В настоящее время Минобороны и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.

Еще более жесткой будет реакция, если киевский режим попытается создать грязную ядерную бомбу. Или всерьез будет обсуждаться идея передать Украине ядерное оружие.

Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, является ядерной державой, что нам делать? Мы будем использовать все, я хочу это подчеркнуть, все имеющиеся у России средства поражения. Мы этого не допустим. Второе - такие заявления могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают. И не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом. И третье. Если официально кто-то что-то будет передавать, это будет означать нарушение всех взятых на себя обязательств в области нераспространения средств массового поражения.

Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанесения России стратегического поражения. Впрочем, и наша страна дает понять, что никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей СВО.

Появление такого оружия, как "Орешник", укрепляет военные позиции России, потому что это, прямо скажем, не ядерное оружие, а результаты его применения и мощность, особенно если в одном ударе несколько комплексов использовать, такие же, как применение ядерного оружия. Это кое-что значит, правда? Но с появлением новых и новых систем оружия наше отношение, принципиальное отношение к урегулированию ситуации на Украине не меняется.

Следует устранить первопричины конфликта. В том числе угрозу безопасности России расширением НАТО на восток.

Расширение НАТО на восток. На все наши возражения плевать хотели. Просто шли своими путем. Вот так и складывались отношения в том числе и с Европой. Я знаю, мне европейские лидеры говорят: "Мы же были против, чтобы Украина была в НАТО. Мы будем против голосовать". На мой вопрос, а зачем же вы открыли в 2008 году ворота в НАТО, они ответили: "Тогда американцы на нас сильно нажали". А если завтра на вас нажмут еще сильнее? Вы опять со всем согласитесь? И подпишете бумажку, что Украина является членом НАТО?

России же выгодна сильная и независимая Европа, которая может понять, где свои, а где чужие интересы.

Европу опустили ниже плинтуса. Она перестала существовать как независимый центр, независимый политический, суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет польку-бабочку только так, по первому свистку, даже в ущерб себе. Энергоносители, скажем, на рынке США в некоторых штатах в три-пять раз дешевле, чем в Европе, в той же Германии. Целые предприятия, целые отрасли закрываются в Германии и переезжают в США. И делают это целенаправленно. Американцы – прагматичный народ. Но эти-то? Такое впечатление, что, если им скажут: "Мы вас повесим", у них будет один вопрос: "Веревку самим приносить или вы нам выдадите?".

Очевидно, решать вопросы глобальной безопасности Москва намерена только с Вашингтоном. Вот что Путин сказал о Трампе и попытке урегулировать украинский конфликт.

Насколько я себе представляю вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный, он, мне кажется, найдет решение, тем более после того, как прошел такое, скажем, очень серьезное испытание, как борьба за возврат в Белый дом. В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, абсолютно нецивилизованные, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. Но меня больше поразило, что в ходе нападок на него, в ходе борьбы с ним не только его самого подвергали унизительным, необоснованным процедурам, судебным обвинениям и так далее, но осуществляли нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают. Когда криминальные группировки между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое, борются мужики между собой. А эти трогали, понимаете? Но это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшней американской политической системы.

Прозвучал вопрос и о рубле. Курсы доллара и евро в России накануне быстро росли. Сегодня котировки чуть отыграли назад.

Это связано не только с инфляционными процессами. Это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера. Поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и каких-то оснований для паники уж точно нет.

В спокойной, дружеской обстановке прошел и саммит ОДКБ. Владимир Путин пригласил лидеров государств, объединенных договором о коллективной безопасности, в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы. Воинские расчеты стран ОДКБ смогут принять участие в параде на Красной площади.