Расследование в отношении Microsoft, Цукерберг в гостях у Трампа: что происходит в США

Дональд Трамп вступит в должность президента только в конце января, но в США уже начались перемены, которые касаются столпов американской экономики. Так, Федеральная торговая комиссия инициировала антимонопольное расследование в отношении корпорации Microsoft. Потому Марк Цукерберг решил не дожидаться, когда очередь дойдет и до его детищ, и сам явился на поклон к Дональду Трампу, с которым ранее был, мягко говоря, не в лучших отношениях. Ну а уходящая администрация Джо Байдена стремится напоследок как можно больше средств отправить в черную дыру под названием Украина.

Репортаж Ольги Оксенич.